Proroga soppressioni tribunali minori.Di Pangrazio:buon auspicio

L'Aquila, 2 feb. (askanews) - Sono soddisfatti i parlamentari abruzzesi dopo che il governo ha accolto l'istanza della Regione e dei Parlamentari abruzzesi, inserendo la proroga delle soppressioni dei tribunali minori regionali nel Decreto Terremoto. Una soddisfazione che ha riguardato anche il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio, tra gli ispiratori del progetto. "Sono estremamente orgoglioso a nome dell'intero Consiglio regionale per il fondamentale risultato ottenuto , oltre che per i provvedimenti necessari per il sisma e le emergenze ambientali , anche per l'accoglimento da parte del Governo della proroga dei tribunali minori così come richiesto dalla Regione Abruzzo, dal Sottosegretario Federica Chiavaroli, dalla Senatrice Pezzopane e dalla Senatrice Pelino, con il sostegno di tutti parlamentari, che ringrazio pubblicamente - ha detto il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio - Dopo una prima riunione da me convocata, congiuntamente con il presidente Luciano D'Alfonso, il 17 dicembre 2016, si è costituito un coordinamento ed una coesione di forze che ha portato alla proroga approvata oggi, che consentirà l'istituzione della Commissione paritetica tra Regione e Governo , così come da me proposto ed approvato dal Consiglio regionale nella legge di bilancio 2017, che dovrà trovare, entro i parametri del Decreto Legge 148/2011, tutte le soluzioni che consentiranno la definiva permanenza dei tribunali minori della nostra Regione. L'approvazione di queste misure per i tribunali minori nel Decreto significa che vi è la disponibilità del Governo a ragionare sul ridisegno complessivo del "sistema giustizia" in Abruzzo ed a comprendere le ragioni che le Istituzioni Regionali avevano in più sedi rappresentato. Apprezzo pubblicamente la capacità dell'azione corale tra la Regione Abruzzo ed i parlamentari abruzzesi che ci ha consentito di fare squadra sulla fondamentale salvaguardia dei presidi istituzionali e di giustizia dell'intero territorio abruzzese. Spero - conclude Di Pangrazio - che questo metodo sia di buon auspicio per ogni futuro impegno a vantaggio della Regione Abruzzo."