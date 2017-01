Primo report di screening tumori donne Asl Napoli 3

Napoli, 25 gen. (askanews) - E' un campione di 500 donne, di città che ricadono nelle competenze dell'Asl Napoli 3, quello che è stato osservato per un primo report di indagini preventivi contro il tumore al seno nell'ambito di una campagna di prevenzione che punta a sostenere sempre più l'accesso delle donne alla gamma base di accertamenti diagnostici nella Penisola Sorrentina, a Stabia e nei Monti Lattari. I dati definitivi di questo primo esperimento, voluto dal consigliere regionale Alfonso Longobardi, devono essere ancora completati. Si può fare, però, una prima sintesi di quelli già certi. Lo screening è avvenuto nei mesi di ottobre e novembre scorso su un campione di donne tra i 40 e i 50 anni selezionate, come ha spiegato il coordinatore del progetto, l'oncologo Massimiliano D'Aiuto, in base a due categorie "quelle che avevano familiarità di tumori al seno e quelle che si erano recate spontaneamente dal medico di base per sintomi manifesti". Ad oggi sono state fatte 4 diagnosi di carcinoma. Di queste una asintomatica e tre sintomatiche". Per D'Aiuto, oncologo del Pascale di Napoli, "le donne sono informate sulle loro necessità. Il problema è che manca la risposta, che va strutturata". "L'informazione è cruciale" ha sottolineato Longobardi che si è detto soddisfatto dopo "questa prima fase di attività di prevenzione". Il consigliere ha ricordato, in particolare, che ci si è rivolti a una fascia di donne che potevano effettuare gratuitamente l'ecografia al seno e che sono state centinaia gli accertamenti di questo tipo prenotati.