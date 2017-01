Polveri sottili, ancora stop al traffico a Torino

Domani divieto per i diesel Euro 3. Ma previsioni non migliorano

Torino, 3 gen. (askanews) - Continua il blocco del traffico a Torino che ha riguardato questi primi giorni dell'anno. Domani ancora divieto di circolazione per le auto diesel fino ad euro 3 e per le auto a benzina e gpl e metano euro zero. Il provvedimento vale dalle 8 alle 19 per il trasporto persone e dalle 8,30 alle 14 e dalle 16 alle 19 per il trasporto merci. Lo ha disposto l'amministrazione comunale sulla base dei livelli di polveri sottili che continuano da giorni a restare sopra il limite dei 50 microgrammi per metro cubo.

Oggi il livello misurato dall'Arpa è di 98 microgrammi. Domani è prevista una leggera diminuzione, ma sempre sopra il limite, a 85 microgrammi per metro cubo di Pm10. Per il giorno successivo giovedì, 5 gennaio, l'Arpa prevede 60 microgrammi. Il livello giallo, cioè di superamento del limite dei 50 microgrammi per metro cubo da oltre sette giorni consecutivi, riguarda altri 14 dei ventuno comuni della cintura torinese monitorati.