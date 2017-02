Piemonte, ritardi su treni locali, Balocco: inaccettabile

Torino, 3 feb. (askanews) - "Una situazione inaccettabile". Così l'assessore ai Trasporti della Regione Pimonte, Francesco Balocco, ha definito i ritardi e i disservizi sulla linea ferroviaria Pinerolo-Chivasso (Torino) e su altre tratte locali, su cui l'assessorato ha avviato verifiche.

L'Agenzia della Mobilità Piemontese ha scritto la scorsa settimana a Trenitalia, al Gruppo Torinese Trasporti e a Rfi "per lamentare una situazione non più tollerabile che si è protratta per tutto il mese di gennaio".

Secondo quanto riferisce la Regione Piemonte: "Nel periodo Ottobre-Novembre 2016 il servizio ferroviario ha registrato le peggiori performance dell'anno: i dati di circolazione hanno attestato sia un sensibile calo negli indici di puntualità, sia un crescente numero di cancellazioni imputabili a diverse cause. Nel mese di dicembre 2016 si è registrato qualche miglioramento, ma a gennaio la puntualità è tornata a scendere". (segue)