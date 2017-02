Piemonte, Pd: no trasferimento a Roma di 200 lavoratori Tim

Torino, 14 feb. (askanews) - Nella seduta di oggi del Consiglio regionale del Piemonte il capogruppo del Partito democratico, Davide Gariglio, ha presentato un ordine del giorno in cui veniva posto il problema di 200 lavoratori piemontesi della TIM per i quali, nel nuovo piano industriale, si prevede il trasferimento nella sede di Roma. "Ho sottolineato il caso - dichiara Gariglio - perché trasferire 200 lavoratori, sui 2000 occupati in Piemonte, oltre a essere un problema per le vite dei lavoratori stessi, rischia di rappresentare un disimpegno da parte della principale azienda di telecomunicazioni nella nostra Regione; il Piemonte - rimarca - è un territorio in cui le telecomunicazioni sono nate e hanno da sempre rappresentato un settore strategico; per questo chiediamo l'intervento forte della Giunta regionale. Purtroppo stamattina - prosegue Gariglio - la consigliera grillina Francesca Frediani si è opposta, tanto da impedire il voto in aula. Nonostante la sceneggiata dell'esponente grillina, il tema rimane e lo riproporremo in tutte le sedi possibili. Ancora una volta - conclude - chi si fa portatore di valori e si autoproclama come il meglio della politica, poi riproduce il peggio della dialettica a danno anche dei lavoratori".