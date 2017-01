Piemonte, Boeti (Pd): liberalizzare orari visite in ospedale

Torino, 24 gen. (askanews) - "Garantire ai visitatori dei pazienti ricoverati i ospedale il libero accesso ai reparti dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e prevedere, come già fatto in altre regioni italiane, la possibilità per i pazienti di ricevere la visita da parte del proprio animale di affezione. E' la richiesta avanzata oggi in una mozione presentata in Consiglio dal vice Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Nino Boeti (Pd).

"Le limitazioni degli orari di visita allo scopo di evitare intralci all'operato del personale medico e infermieristico risultano essere coerenti con un'organizzazione ospedaliera come quella di inizio secolo, oramai del tutto superata. In altri Paesi europei è previsto, già da tempo, il libero accesso per le visite ai pazienti" ha sostenuto Boeti, secondo cui limitare le visite in orari risrtetti "rende gli ospedali simili alle istituzioni carcerarie".

"L'umanizzazione delle cure passa anche attraverso un diverso rapporto con i familiari e i visitatori dei pazienti - ha aggiunto Nino Boeti- per questo chiediamo alla Regione Piemonte di incentivare una razionale riduzione o abolizione delle limitazioni temporali non necessarie nelle visite ospedaliere, definendo linee di indirizzo per i Direttori generali di Aso ed Asl che garantiscano ai visitatori dei pazienti il libero accesso ai reparti dalle 14.00 alle 20.00".

Infine la mozione chiede "prevedere, come già fatto in altre regioni italiane, la possibilità per i pazienti di ricevere la visita da parte del proprio animale di affezione, al di fuori delle stanze di ricovero, in orari limitati e secondo precise modalità che garantiscano il pieno rispetto delle necessarie norme igieniche".