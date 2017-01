Piano Vaccini, la Basilicata lo aveva anticipato da tempo

Roma, 20 gen. (askanews) - Nel Piano nazionale dei vaccini, al quale la Conferenza Stato-Regioni ha dato ieri il via libera, sono comprese tutte le vaccinazioni che in Basilicata si effettuano da tempo gratuitamente, con l'eccezione dell'antipapilloma virus per i maschi adolescenti e l'herpes zoster per gli anziani.

A partire dal vaccinazione antirotavirus, all'esavalente (vaccinazione antipolio-difterite-tetano-pertosse-epatite B-emofilo), dalla vaccinazione antimorbillo-parotite-rosolia-varicella fino alla vaccinazione contro il pneumococco, il meningococco B e C e l'antipapilloma per le adolescenti, il calendario vaccinale in uso in Basilicata intende proteggere i bambini, già dal secondo mese di vita da malattie potenzialmente a rischio. (Segue)