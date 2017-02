Piano lupo, Serracchiani: bene riflettere ancora prima di abbattere

Roma, 2 feb. (askanews) - "Il rinvio chiesto e ottenuto dal presidente dal presidente Bonaccini è una saggia soluzione: meglio riflettere ancora e meglio prima di abbattere i lupi". Lo ha affermato la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, commentando l'iniziativa del presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, dopo che il Ministro Galletti ha accolto la richiesta di rinvio del provvedimento di abbattimento dei lupi.

"Non passano certo sotto silenzio le ragioni degli allevatori né il complesso di provvedimenti per l'agricoltura - ha aggiunto Serracchiani - ma bisogna anche tenere nel debito conto l'evoluzione della nostra sensibilità ambientale. Per decenni noi e i nostri figli siamo cresciuti nel timore che un animale nobile come il lupo sparisse definitivamente dall'Italia, e ora non è banale cominciare a ripensarlo come a un pericoloso invasore".

"In ogni caso sono sicura che il rinvio sarà utile a perfezionare una soluzione - ha concluso - capace di tutelare con equilibrio l'economia dei territori e la difesa dell'ambiente e del lupo".