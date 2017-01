Pescara, scuole chiuse fino a sabato allerta per fiume esondato

Pescara, 18 gen. (askanews) - "Dovremo verificare la situazione dopo le scosse di terremoto di oggi così come abbiamo fatto quest'estate. Quindi le scuole restano chiuse". Lo ha detto il sindaco di Pescara Marco Alessandrini nel corso della conferenza stampa di oggi che era stata convocata per fare il punto sull'esondazione del fiume Pescara di questa mattina è che è servita anche per annunciare il provvedimento dopo le tre scosse dell'Aquilano, con le scuole chiuse fino a sabato anche a Pescara. Per quanto riguarda il fiume la situazione è sotto controllo hanno detto sindaco e assessori che hanno invitato i cittadini a fare un uso accorto dell'auto per le tante voragini delle strade e per evitare situazioni difficili a causa degli allagamenti. Predisposto anche un primo piano di evacuazione, soprattutto per i 90 cani del canile di via Raiale, molto vicino al fiume Pescara. A questo proposito sindaco e assessori di Pescara hanno invitato i cittadini che ne avessero intenzione a mettersi in contatto con il Comune per prendersi cura di un cane, eventualmente da portare a casa.