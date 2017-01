Per maltempo in Basilicata carenza sangue e piastrine

Roma, 10 gen. (askanews) - Un appello a donare sangue è stato lanciato dal presidente della Regione, Marcello Pittella, e dall'assessore alle Politiche della Persona, Flavia Franconi.

A causa del perdurare delle condizioni atmosferiche avverse anche in Basilicata, come nelle altre regioni del Sud, si registra carenza di sangue e di piastrine conseguente ad una riduzione non prevedibile di donazioni.

I prelievi per la donazione di sangue si effettuano presso le Unità di Raccolta gestite dalle Associazioni e Federazioni di Volontariato Avis e Fidas, oltreché presso tutte Strutture trasfusionali regionali di Potenza, Matera e Melfi.