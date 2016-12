Pedemontana, Zaia: Vernizzi ha fatto un ottimo lavoro

Venezia, 30 dic. (askanews) - Silvano Vernizzi non è più il commissario straordinario della Pedemontana Veneta, "una delle infrastrutture più grandi in cantiere oggi in Italia", come sottolinea il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. "Ringrazio il commissario Vernizzi che da sette anni fa questa attività - ha detto Zaia oggi ai giornalisti -. E' la memoria storica rispetto alla viabilità regionale ed ha fatto un ottimo lavoro. Penso che il frutto lo si veda già ampiamente nei territori". Zaia ha quindi ricordato che "Vernizzi resta comunque uomo di Veneto Strade e, in quanto tale, seguirà la viabilità della Regione. Chi ha voluto far passare l'idea che ci sia un cambio di marcia su tutto, penso che debba studiare un po' di più".