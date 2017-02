Pd, Zingaretti: Renzi il congresso lo voleva fare subito

Roma, 10 feb. (askanews) - "Renzi il congresso lo voleva fare dal giorno dopo la sconfitta del referendum, poi gli hanno detto di no perché sarebbe stato colpo mano e ora c'è un dibattito sul perché non convoca io congresso. Vedremo cosa accadrà alla direzione ma la verità da osservatore è questa". Parole de presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine del sopralluogo al cantiere del centro logistico di Amazon a Passo Corese. "Credo che quale che sia la scelta, la priorità sia ricostruire un progetto di tutti su come creare lavoro ridistribuire ricchezza ricostruire rapporto con giovani generazioni, come ricostruire la forza soggetto popolare radicato in modo nuovo moderno in società e soprattutto come ridare forza ad un identità unitaria rispetto alla percezione per cui oggi sembra che questa unità messa in discussione da pezzetti convinti delle proprie idee e non dialoghino più" ha aggiunto Zingaretti.