Pd, Zingaretti (Pd): condizioni per andare verso fase nuova

Roma, 3 feb. (askanews) - "Credo si stiano ricostruendo le condizioni per andare verso una fase nuova, e questo è un bene: quella che ho sempre detto e auspicato di uno sforzo collettivo per trovare nuove idee per l'Italia. Una fase dove sia più vivo e forte una spirito unitario". Così a margine di un evento, il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in merito alle ultime dichiarazioni dell'ex premier e segretario del Pd, Matteo Renzi. "Forse dovremmo coniare anche una nuova parola: 'ri-innovare'. Che significa cambiare ed evitare che il cambiamento sia percepito o sia davvero un ritorno indietro rispetto all'esistente".