Pd Roma, Zingaretti: congresso essenziale dobbiamo chiamare tutti

Roma, 10 feb. (askanews) - "Credo che il congresso di Roma del Pd sia essenziale perché quello che manca è palese: sia la rigenerazione di un soggetto popolare è radicato che ridia corpo a un popolo ed in alternativa necessaria a chi sta governando Roma. Io sono il presidente della Regione, non sono l'opposizione a questa giunta comunale ed anzi stiamo facendo di tutto per collaborare ma è evidente che è tempo di rimettere in campo un progetto politico". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di un evento legato al nuovo centro logistico di Amazon in via di realizzazione a Passo Corese. "Credo debba essere un congresso non autoreferenziale e dobbiamo chiamare tutti, militanti, intellettuali, rappresentanti del mondo del lavoro, a rispondere ad una domanda ovvero come ridare futuro e speranza alla Capitale".