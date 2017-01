Passariello (FdI-An):non è previsto scioglimento Sma Campania

Napoli, 16 gen. (askanews) - Il presidente della Commissione sulle partecipate del Consiglio della Campania, Luciano Passariello, assicura che non è previsto alcuno scioglimento della Sma Campania S.p.A. Al lavoro per convocare entro giovedì un'audizione di rappresentanti della Sma, Passariello ha fatto le opportune verifiche dopo alcune notizie riportate dalla stampa sul possibile scioglimento della società con gravi ripercussioni sui lavoratori. Nello specifico Passariello ricorda che il Consiglio Regionale Della Campania non ha mai approvato un piano di scioglimento della società Sma Campania. Piuttosto, la legge Regionale n.18 del 23 Dicembre 2016 ha affidato alla Giunta Regionale il compito, nell'ottica del piano di razionalizzazione delle società partecipate, di prevedere nel piano operativo previsto per il 31 Gennaio 2017 la razionalizzazione delle società a controllo Regionale Campania Ambiente e Servizi SPA e SMA Campania SPA e di altre società che svolgono attività analoghe o similari, secondo quanto previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016. (segue)