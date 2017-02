Palermo, Campanella: ok Orlando, creiamo nuova comunità politca

Palermo, 15 feb. (askanews) - E' necessario un importante lavoro di costruzione di una nuova comunità politica capace di analisi collettive adeguate alle trasformazioni della società, una comunità che eserciti pratiche nuove e realmente partecipate". Lo ha detto il senatore di Sinistra Italiana Francesco Campanella, a proposito della scelta del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, di candidarsi nuovamente alla carica di primo cittadino del capoluogo siciliano col supporto di forze che per l'occasione abbiano messo da parte i simboli politici di partito.

"La politica non deve essere fatta necessariamente come è stata fatta da decenni in Italia - ha detto Campanella -. Deve essere espressione, preferibilmente, di reti tra pari. Una forza collettiva che si faccia carico di restituire a tutti una prospettiva credibile di futuro sereno e prospero".