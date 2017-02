Palazzo Chigi avvia #Sbloccascuole2017: 300 mln per edilizia

Per ristrutturazione, messa in sicurezza e costruzione

Roma, 7 feb. (askanews) - Anche quest'anno l'edilizia scolastica è tra le priorità dell'agenda di Governo: da oggi gli enti locali possono trasmettere online alla Struttura di Missione per l'Edilizia Scolastica di Palazzo Chigi la domanda per ottenere spazi finanziari per il triennio 2017-2019. E' questa l'operazione #Sbloccascuole2017: 300 milioni destinati in modo specifico a interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza e costruzione di edifici scolastici.

Gli spazi finanziari si potranno richiedere entro la data perentoria del 20 febbraio 2017 alle ore 20, accedendo al sito http://monitoraggio.anagrafeedilizia.it/. Non saranno ammesse altre forme di richiesta. Tutte le informazioni utili sulla procedura sono pubblicate online sul sito di #Italiasicura (www.italiasicura.governo.it).

"Proseguiamo sulla strada maestra tracciata dal Governo Renzi: grazie all'impegno del nuovo Esecutivo - dichiara Laura Galimberti, coordinatrice della Struttura di Missione -, gli Amministratori possono tornare ad investire sulle scuole, cioè sul futuro del territorio".

Le prime tre chiamate dell'operazione #Sbloccascuole, avviata nel 2014 e ripetuta nel 2015 e 2016 hanno sbloccato quasi 800 milioni di euro per gli Enti locali, che hanno finanziato circa 2.300 interventi, di cui circa 1.200 già conclusi.