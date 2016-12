Padova, Zaia: aspettiamo firma Penta per ospedale

Venezia, 30 dic. (askanews) - "Spero che il commissario Penta del Comune di Padova possa sbloccare la situazione dell'ospedale perché lui, di fatto, oggi è il dominus. Se il dottor Penta non firma l'accordo sull'area scelta per la costruzione del nosocomio significherà che noi veneti dovremmo ancora aspettare mesi e mesi". Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, domandosi perché il commissario, a due mesi dall'arrivo, ancora non sottoscriva l'intesa raggiunta tra le diverse istituzioni. Per quanto riguarda l'ospedale di Padova "mi era stato detto che in 30, 32, 35 giorni il Presidente della Repubblica avrebbe nominato il commissario straordinario. Io non ho capito - ha precisato Zaia conversando con i giornalisti -, visto e considerato che è già passato più di un mese, se Penta è già commissario straordinario oppure no. Ce lo dicano perché il commissario straordinario può firmare l'accordo che è già pronto e sottoscritto dalla Regione Veneto e dall'università di Padova". In maggio ci saranno, a Padova, le elezioni amministrative anticipate. Se c'è qualcuno che è intenzionato ad aspettare l'esito di questo voto prima di procedere con l'iter dell'ospedale - ha puntualizzato Zaia - sappia che, su questo tema, non si fa politica. "Ormai le decisioni sono assunte e chi volesse andare contro queste decisioni va contro la Regione, l'università di Padova e contro un territorio che ha digerito che quella prescelta è l'area su cui costruire l'ospedale", ha concluso Zaia.