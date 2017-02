Ostia, Zingaretti: finalmente rinasce l'ex Gil

Roma, 14 feb. (askanews) - "Rinasce finalmente l'ex Gil. Abbiamo mantenuto un altro impegno con i cittadini poiché sarà restituita molto presto, con l'intervento di Roma Capitale con cui collaboriamo e lavoriamo, questa struttura storica vittima dell'incuria e della burocrazia per troppo tempo". Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio.

"Siamo particolarmente felici, poiché l'immobile diventerà un punto di riferimento per la sicurezza e per la legalità. Sono convinto infine che questo investimento sarà utilissimo in un'area della nostra città da troppo tempo oggetto di attenzioni da parte delle mafie", ha concluso.