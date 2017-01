Ospedale Nola, De Luca: basta una immagine per falsare realtà

Castellammare (Na), 10 gen. (askanews) - Il presidente della Campania Vincenzo De Luca invita a guardare la realtà effettiva dei fatti e non quella che emerge da un'immagine, da "due foto" scattate nell'ospedale di Nola mentre era in corso una situazione resa eccezionale a causa di afflusso eccezionale di pazienti. Le parole di De Luca vengono scandite nel corso del suo intervento a Castellammare di Stabia, dove il governatore presenta un'iniziativa del Napoli Teatro Festival. E sono parole chiare: "Basta una immagine per falsare la realtà. Bastano due foto di un ospedale in una situazione eccezionale per far diventare quello immagineuna realtà".