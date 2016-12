Orlando istituisce 2 nuove sezioni in carceri Lecce e Barcellona

Roma, 21 dic. (askanews) - Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato oggi due decreti ministeriali che istituiscono altrettante sezioni dedicate all'interno di istituti penitenziari.

Con il primo D.M. viene istituita la sezione di Casa di reclusione a custodia attenuata presso la Casa circondariale di Lecce. I detenuti a bassa pericolosità sociale saranno da oggi ospitati presso l'ex sede dell'Istituto penale per minorenni della città, soppresso il 15 aprile scorso e ora destinato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Con il secondo D.M. viene invece istituita presso la Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto la sezione "Articolazione per la tutela della salute mentale in carcere", nell'ambito del Servizio sanitario previsto nello stesso istituto penitenziario dalla Regione Sicilia. La struttura accoglierà i detenuti con infermità psichica sopravvenuta nel corso della detenzione, i detenuti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente e i detenuti nei cui confronti sia stato disposto l'accertamento delle infermità psichiche.