Orfini: Pd Roma sta cambiando, dobbiamo esserne orgogliosi

Roma, 13 gen. (askanews) - "Il circolo Pd di Tor Bella Monaca sabato mattina, dalle 12 alle 15 organizza un pranzo per incontrarsi, coinvolgere i cittadini, parlare di politica. Per raccogliere coperte e indumenti che aiutino i senza fissa dimora a superare l'emergenza freddo. E anche per raccogliere qualche sottoscrizione così da poter fare qualche lavoretto di abbellimento della sede. Io ci sarò. Mi piacerebbe che altri iscritti ed elettori venissero a dare una mano e a conoscere questa bella storia di riscatto della politica. Ci vediamo domani alle 12, a via dell'Archeologia 59. Perché questo partito è cambiato e dobbiamo esserne orgogliosi". A scriverlo su Facebook è Matteo Orfini, commissario del Pd Roma.

"Tor Bella Monaca è una delle periferie più complicate e difficili. Una di quelle dove il Pd non era il massimo. Un partito infeudato e gestito con modalità che col Pd non dovrebbero avere nulla a che fare. Un circolo di fatto sequestrato in cui i militanti storici erano stati emarginati da truppe cammellate che apparivano il giorno del congresso per poi scomparire. Tutti sapevano, nessuno interveniva - aggiunge -. Noi lo abbiamo fatto, grazie a Gennaro Migliore, sub commissario in quel Municipio. Oggi quel circolo è tornato a vivere, grazie al coraggio di chi non ha mai smesso di combattere (sono tanti per fortuna, ma più di tutti voglio ringraziare Pina Cocci) e alla voglia di impegnarsi di tanti giovani", conclude Orfini.