Oliverio (Regione Calabria): bene rinvio ottenuto su piano lupi

Roma, 2 feb. (askanews) - Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, che nei giorni scorsi era intervenuto presso il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini per esprimere la propria contrarietà al provvedimento che prevedeva l'abbattimento dei lupi, stamane ha diffuso una nota in cui si legge: "Ringrazio il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini per aver proposto e ottenuto dal Ministro Galletti il rinvio del provvedimento di abbattimento dei lupi, al fine di studiare possibili alternative. Confermo - conclude Oliverio - la mia contrarietà a misure di abbattimento di questa specie protetta. Si tratta semmai di assumere iniziative diverse a tutela degli allevatori", conclude.