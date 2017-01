Ok da conferenza servizi su stadio Roma a sospensione lavori

Roma, 31 gen. (askanews) - La conferenza dei servizi per la costruzione dello stadio della Roma riunita in Regione ha accolto la richiesta presentata dal Canpidoglio di sospensione dei lavori. Il tavolo, intorno al quale siede, oltre alla Giunta Raggi, la Città Metropolitana di Roma Capitale, la Regione Lazio e il Governo, avrebbero concesso al Comune la pausa di 30 giorni prevista dalla normativa nazionale per perfezionare la delibera comunale necessaria per l'avvio dei lavori.