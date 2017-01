Ogd Dolomiti in stallo, Caner: polemica improduttiva e ingenerosa

Venezia, 31 gen. (askanews) - "La DMO, Destination Management Organization, che in italiano diventa OGD, Organizzazione di Gestione della Destinazione, è uno strumento di autogoverno delle destinazioni turistiche che per definizione nasce dal basso: non lo diciamo oggi, lo si sa da sempre. Per questo appaiono assolutamente fuori luogo e controproducenti le polemiche suscitate da chi afferma, per di più contraddicendosi, che da una parte l'OGD Dolomiti sarebbe in una situazione di stallo a causa di una presunta eccessiva ingerenza della parte pubblica rispetto a quella privata, e dall'altra per il fatto che la Regione avrebbe dovuto dotare l'OGD di un regolamento coercitivo e di strumenti finanziari. Insomma tutto e il contrario di tutto!"

Risponde così, tra lo sconcerto e l'amarezza, l'assessore regionale al turismo, Federico Caner, alle accuse mosse da alcuni soci della OGD Dolomiti sull'attuale immobilismo dell'organismo stesso.

(Segue)