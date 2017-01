Ocm vino, Di Gioia: primi interventi aiuto per aziende pugliesi

Roma, 19 gen. (askanews) - "Primi aiuti concreti per le aziende vitivinicole pugliesi, posti in essere dalla Giunta regionale, in un momento particolarmente difficile, dopo le gelate della prima decade quest'anno". Lo dice l'assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, sottolineando che "per l'attuazione d'interventi di ristrutturazione e riconversione di vigneti atti a produrre vini di qualità, è stato approvato l'atto di ammissione a finanziamento per circa 9,5 milioni di euro destinati a 192 aziende vitivinicole pugliesi, ammettendo all'istruttoria ulteriori 141 domande di aiuto per oltre 3 milioni di euro".

"I provvedimenti - spiega - sono stati approvati in una fase di notevole difficoltà per le aziende pugliesi messe in ginocchio dagli ultimi eventi atmosferici del 5, 6 e 7 gennaio scorsi con incalcolabili danni subiti alle colture, agli allevamenti e alle strutture e da una crisi strutturale di mercato e di lavoro che perdura da tempo".(Segue)