Nobel e Pulitzer a Torino anticiperanno Salone del Libro

Lagioia: "non sarà solo una vetrina editoriale"

Torino, 22 feb. (askanews) - Top secret i nomi degli ospiti attesi al Salone del Libro di Torino, ma di carne al fuoco ce n'è parecchia. A tre mesi dall'evento, il direttore artistico Nicola Lagioia esce allo scoperto e fa intravedere la ricetta del prossimo Salone su cui si alzerà il sipario il 18 maggio.

Ma prima di allora a Torino si vivrà una grande primavera letteraria: con premi Nobel e Pulitzer che culminerà con il concerto di Patti smith all'Auditorium Rai di Torino. Ad aprire le danze il 9 marzo al Sermig sarà Philip Schulz, il premio Pulitzer che ha scoperto di essere dislessico a 58 anni, mentre il 28 aprile alla Cavallerizza arriverà il Premio Nobel Svetlana Aleksievic. E ancora Charles D'Ambrosio e Ben Lerner il 12 maggio alla Scuola Holden.

Il cantiere per la 30ma edizione del Salone del Libro viaggia a pieno ritmo tra conferme e qualche novità. Tra queste ultime c'è "Superfestival", sezione che porterà all'ombra della Mole una sorta di summit tra i festival culturali del Bel Paese. E poi non ci sarà più il paese ospite.

"Manterremo la finestra sulla cultura araba e si spalancherà un'altra finestra sugli Stati Uniti, inevitabile guardare agli Usa nell'anno in cui Bob Dylan vince il Nobel e Trump le presidenziali, due personaggi così diversi che fanno parte della stessa generazione" ha spiegato Lagioia, lanciando "Another side of America" , che conterrà anche uno spazio librario curato da case editrici d'oltreoceano.

Intatta invece la formula della Regione ospite: quest'anno tocca alla Toscana. E ritorna il Bookstock che la Compagnia di Sanpaolo cura e finanzia con un occhio alle scuole e al pubblico dei più giovani. Mentre compaiono in agenda anche anniversari da celebrare: il centenario della Rivoluzione di Ottobre, il cinquantenario dalla dalla morte di Totò e i 30 anni della morte di Primo Levi. Insomma "Oltre il confine", così è stata ribattezzata la 30ma edizione del Salone, "non sarà solo una vetrina editoriale" ha assicurato Lagioia.