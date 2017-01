Neve, sindaco Acquasanta: servono turbine, pale gommate e ruspe

Roma, 18 gen. (askanews) - "Servono turbine, pale gommate, camion e ruspe che carichino anche la neve, perché poi in alcune zone strette, purtroppo, le macchine non possono neanche muoversi. Non si può uscire se succede qualcosa, quindi abbiamo bisogno proprio di un intervento imponente perché abbiamo cinquanta frazioni, e in quelle cinquanta frazioni, duecento chilometri di strade interne, più un evento sismico. Mi segnalava adesso una signora che mi ha chiamato che la mamma al seguito del sisma non si è sentita tanto bene, la strada è bloccata perché ci sono slavine, quindi rischiamo tanto, tanto, tanto". Così Sante Stangoni, Sindaco di Acquasanta Terme (AP), intervenuto a Melog, su Radio 24, in merito all'emergenza terremoto che ha colpito il centro Italia.

Il sindaco ha annunciato l'intervento dell'esercito, ma invocato maggior supporto di mezzi: "L'esercito è fondamentale - ha dichiarato Stangoni - So che stanno per arrivare, non so se nel primo pomeriggio, trenta spalatori, ma servono i mezzi. Già questo va bene, però ecco, servono molti più interventi. Non c'è la possibilità di comunicare perché spesso la rete va e viene e purtroppo abbiamo queste frazioni isolate. Poi sono arrivate anche le scosse, quindi tante persone adesso sono anche nel panico perché stanno rivivendo delle situazioni già viste purtroppo negli altri terremoti, quindi abbiamo bisogno di pulire il più possibile le strade, ma la situazione è veramente difficile. Perché noi come piccole realtà non abbiamo le potenzialità per intervenire in un'emergenza dove ci sono delle frazioni con due metri di neve".