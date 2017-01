Neve, nell'ascolano 56 frazioni isolate. Riattivate 9mila utenze

Rischio valanghe a Bolognola, evacuate 60 persone per precauzione

Roma, 18 gen. (askanews) - Nelle Marche le frazioni ancora isolate sono al momento 56 nell'ascolano, tutte le frazioni di Montefortino e Amandola nel fermano, molte frazioni di Bolognola, Pieve Torina, Visso, Fiastra, Penna San Giovanni, Cessapalombo, Fornace, Camerino, Sarnano, Gualdo, Ussita, Fiordimonte nel maceratese. Riattivate ad ora 9mila utenze, ne rimangono da riattivare ancora 21mila. L'Enel sta lavorando sul piano di rientro. Lo si legge nell'aggiornamento sulla situazione neve e sisma fatto dalla Regione Marche.

La regione segnala che, a causa del rischio valanghe a Bolognola, il sindaco ha predisposto l'evacuazione di 60 persone che saranno trasferite in hotel.

Questi i mezzi attualmente al lavoro oltre a quelli previsti dai piani antineve dei singoli Comuni: in Provincia di Ascoli 1 turbina, 44 spazzaneve, 5 ditte con ruspe gommate, in Provincia di Fermo 20 ditte specializzate su 20 comprensori con 30 spazzaneve e 6 ruspe gommate, in Provincia di Macerata 50 ditte private impegnate con 100 mezzi, 5 turbine, 20 autocarri trattori.

Il Comitato operativo regionale delle Marche, riunito in modo permanente, ha organizzato la ripartizione delle squadre provenienti da fuori regione operative domani mattina: Bolzano 1, Bolzano 2, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, provincia di Pesaro Urbino e Confservizi con 11 ditte.