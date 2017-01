Neve e sisma, dal Piemonte inviato elicottero 118 in Abruzzo

Resterà fino a domani sera per supportare i mezzi di soccorso

Roma, 20 gen. (askanews) - Dal Piemonte partirà oggi pomeriggio un elicottero del servizio 118 del Piemonte partirà alla volta dell'Abruzzo e resterà fino a domani sera per supportare i mezzi di soccorso coordinati a livello nazionale dalla centrale operativa di Torino. La struttura guidata da Ciriaco Persichilli e dal coordinatore infermieristico Massimo Foddis, con la supervisione del Responsabile sanitario regionale della Protezione civile Danilo Bono, è infatti Centrale remota di Supporto organizzazione dei servizi sanitari per le zone terremotate dell'Abruzzo.

Come già accaduto lo scorso agosto, la Centrale Operativa che ha sede a Grugliasco coordina i mezzi di soccorso (in particolare gli elicotteri) di tutta Italia. Un incarico che testimonia ancora una volta l'elevata competenza del servizio Emergenza-urgenza 118 del Piemonte, al quale viene riconosciuto un ruolo guida nel nostro Paese. Il mezzo andrà ad affiancare l'elisoccorso di Como, inviato ieri a Teramo in accordo con la Regione Lombardia.