Neve, da Palmanova 23 mezzi e 80 volontari diretti nel teramano

Roma, 20 gen. (askanews) - Una colonna, composta da 23 mezzi e 80 volontari provenienti da 30 gruppi comunali nonché quattro funzionari, è partita questa mattina alle 5 dalla centrale operativa della Protezione civile di Palmanova alla volta di Montorio al Vomano, località in provincia di Teramo colpita nuovamente in questi giorni dal terremoto e dalle avverse condizioni atmosferiche.

Attivato in serata dal dipartimento nazionale, il gruppo - prima della partenza - si è ritrovato stamane alle 4.30 per partecipare ad un rapido briefing, alla presenza dell'assessore regionale alla Protezione civile Paolo Panontin e del direttore della struttura Luciano Sulli. La colonna di mezzi è formata da 9 frese manuali, tre camion con lama, due spargisale, due motocarriole, una fresca cingolata e numerose pale.

"Ho ritenuto opportuno essere presente all'incontro di questa mattina - ha detto Panontin - per salutare i volontari, ringraziandoli per la disponibilità e per il loro attaccamento alla Protezione civile. Oltre ad augurare loro buon lavoro, ho raccomandato a tutti di prestare gli aiuti avendo cura della personale sicurezza". (Segue)