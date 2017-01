Neve a Pescara: domani niente scuola, chiusi parchi e cimiteri

Pescara, 10 gen. (askanews) - Il sindaco di Pescara Marco Alessandrini dopo l'ordinanza in extremis di questa mattina che ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado (non solo delle superiori come era stato deciso ieri) ha emesso l'ordinanza che per la giornata di domani per tutte le scuole 'la sola sospensione delle attività didattiche, questo per consentire i controlli e le verifiche del caso all'interno dei plessi', quindi le lezioni non si terranno. Disposta per domani anche la chiusura di parchi e cimiteri cittadini.