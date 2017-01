Nell'Aquilano il sisma scatena il panico, arriva l'esercito

L'Aquila, 18 gen. (askanews) - Hanno messo a dura prova il sistema nervoso dei cittadini dell'Aquilano le ultime scosse che nella giornata di oggi si stanno susseguendo, di magnitudo fino a 5.4 e che hanno gettato nel panico in particolare la popolazione dell'Alto Aterno. Il maltempo peggiora le cose e la grandissima quantità di neve presente nei centri montani vicini all'epicentro, costituisce un'ulteriore problema e per questa è stato chiesto e ottenuto l'intervento dell'Esercito. Si comincia ad avere un quadro più preciso dei crolli, non ci sono, al momento, morti o feriti per crolli. All'Aquila sono state attivate aree attrezzate e messe a disposizione le scuole provvisorie (Musp) chiuse sempre per la neve.

Il tetto del Municipio di Campotosto è crollato oggi dopo le forti scosse, l'edificio non era stato ancora adeguato ed al momento del crollo era deserto per un provvedimento emesso dopo le nevicate dei giorni scorsi. Una slavina si sarebbe staccata a causa delle scosse colpendo il paese di Ortolano, frazione del comune di Campotosto (L'Aquila), uno degli epicentri della sequenza sismica di oggi. Lo ha riferito il consigliere regionale del Partito democratico Pierpaolo Pietrucci che sta partecipando ai soccorsi. Crolli anche a Laringo e Poggio Cancelli. Situazione drammatica a Montereale dove si sta lottando contro il tempo. "La situazione è drammatica, siamo sfollati - ha detto il sindaco Massimiliano Giorgi - "Non mi risultano morti o feriti e nemmeno crolli, ma quella di Montereale è un'emergenza nazionale, abbiamo continue scosse di terremoto e un metro e mezzo di neve. La macchina si è attivata, sta arrivando l'Esercito".