Motopesca attaccato di fronte Libia, solidarietà Cracolici

Palermo, 18 gen. (askanews) - "Desidero esprimere la più sentita solidarietà a nome del governo regionale nei confronti degli armatori e dei marittimi del peschereccio 'Principessa Prima' di Mazara del Vallo, oggetto nei giorni scorsi di un grave attacco in acque internazionali da parte di un gruppo di miliziani libici che hanno affiancato l'imbarcazione italiana e aperto il fuoco a 20 miglia dalle coste di Bengasi e Derna". Lo ha detto in una nota l'assessore regionale siciliano all'Agricoltura Antonello Cracolici, a proposito del peschereccio italiano attaccato a 20 km dalle coste libiche.

"Assicuro il massimo impegno - ha detto Cracolici - nel mettere in campo tutti gli strumenti necessari per creare nel Mediterraneo un clima favorevole, di dialogo e collaborazione con i paesi rivieraschi ed in particolare con i popolo libico".