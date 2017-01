Morto dopo Tso a Torino, Comune e Asl offrono 400 mila euro

Torino, 19 gen. (askanews) - E' di 400 mila euro il risarcimento offerto da Comune di Torino e Asl To2 alla famiglia di Andrea Soldi, l'uomo di 45 anni morto nell'agosto del 2015 nel corso di un Tso (trattamento sanitario obbligatorio).

La proposta sara' formalizzata oggi pomeriggio in tribunale a Torino, in udienza preliminare. Per la vicenda sono accusati di omicidio colposo tre vigili urbani e uno psichiatra.

La famiglia della vittima avra' 60 giorni di tempo per decidere se accettare o meno la proposta. A inizio gennaio la proposta di risarcimento, dopo un contatto tra i legali, era stata rifiutata dalla famiglia Soldi.

"Prima di tutto vogliamo che venga riconosciuta la sofferenza di Andrea, non e' morto all'istante. C'e' poi una sofferenza morale e la perdita di dignita'" ha commentato la sorella della vittima Maria Cristina Soldi.

Quanto alla proposta economica la sorella della vittima non vuole sbilanciarsi: "Abbiamo tempo per decidere. I soldi potrebbero servire perche' vengano fatte delle cose, come rivedere i Tso e dare formazione per sempre e ovunque a vigili e al personal che fa Tso".