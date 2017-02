Min. Giustizia: oggi 200 assunzioni da scorrimento graduatorie

Roma, 16 feb. (askanews) - Da oggi partono le assunzioni mediante scorrimento di idonei di graduatorie in corso di validità per 200 posti, autorizzate dal decreto legge 117/2016 e dal decreto del Ministro Orlando di concerto con il Ministro Madia del 20 ottobre 2016: 115 assistenti giudiziari, 30 da Funzionari contabile e 55 Funzionari Informatici faranno i ingresso nei prossimi mesi negli uffici giudiziari.

Il decreto del Direttore generale del personale e della formazione, pubblicato oggi sul sito, determina modalità e tempi di scorrimento delle graduatorie già individuate con precedenti decreti del 7 e 14 dicembre 2016 e specifica, per ciascuna graduatoria, il numero e la posizione delle unità che potranno essere assunte nonché le sedi di destinazione.

Funzionari informatici e contabili sono le figure tecniche con le quali supportare gli uffici nei processi di digitalizzazione e nella gestione delle spese di funzionamento. Per il solo profilo di Funzionario contabile le concrete sedi di destinazione saranno individuate all'esito della revisione della pianta organica relativa a tale profilo.

Nella messa a disposizione delle sedi è stata data prioritaria attenzione, come più volte annunciato, ai distretti con maggiori scoperture di organico. Alcuni esempi considerando le unità assegnate per distretto in relazione a tutti i profili: 31 unità sono destinate al distretto di Milano, 23 a quello di Brescia 13 al distretto della Corte di Appello di Bologna.