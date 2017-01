Migranti, Zaia: dolore per morte ragazza, proteste da condannare

Venezia, 3 gen. (askanews) - Se è forte il "dolore davanti a un fatto così tragico come la perdita di una vita", al tempo stesso "non dev'esserci il minimo dubbio che da noi tutti sono curati nella stessa maniera". Lo ha dichiarato il presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo la morte di una ragazza ivoriana presso il centro per l'accoglienza dei migranti di Cona, che ha scaturito la protesta all'interno del centro.

Il governatore veneto ha voluto precisare come il sistema sanitario regionale garantisca "le stesse cure a tutti, indipendentemente dal colore della pelle, dal credo religioso e dalla provenienza. Per questo ho voluto che venissero resi pubblici i dati del soccorso".

