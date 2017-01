Meningite, De Luca: decesso a Napoli per cause fisiologiche

Napoli, 18 gen. (askanews) - "Non esiste problema particolarmente grave e preoccupante. La morte per meningite all'ospedale Cardarelli ci addolora ma è dovuta a cause filologiche". Lo assicura il presidente della Campania Vincenzo De Luca nel corso di una conferenza stampa a palazzo Santa Lucia rispondendo alla domanda di un cronista che gli chiede chiarimenti sul decesso di un 36enne avvenuto nella notte. "Il paziente è arrivata fato già in condizioni critiche" spiega il governatore sottolineando che sul fronte delle malattie infettive Napoli vanta "la prima struttura d'Italia, l'ospedale Cotugno, struttura di eccellenza con altissima percentuale di pazienti curati e guariti". De Luca ricorda poi che la regione Campania si è mossa in tempo fornendo la possibilità di vaccinazioni gratuite fino a diciotto anni. "Non drammatizziamo il problema" conclude.