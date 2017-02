Manutenzione strade, Veneto: garanzie scritte sui 15 mln

Venezia, 15 feb. (askanews) - "Dopo l'assemblea di sabato, in cui all'unanimità i sindaci bellunesi avevano chiesto risposte risolutorie dal governo fino a minacciare la riconsegna delle fasce tricolori al prefetto in mancanza di tali risposte, ci aspettavamo qualcosa di concreto dall'incontro che la Provincia di Belluno ha avuto ieri al Ministero per trovare le coperture necessarie alla manutenzione delle strade, Purtroppo nulla di quanto non solo i sindaci ma i bellunesi tutti auspicavano è arrivato. La presidente della Provincia è tornata con l'ennesima risposta interlocutoria, che non risolve in alcun modo il problema". E' quanto dichiarano gli assessori regionali Elisa De Berti e Gianpaolo Bottacin.

