Maltempo, vigili fuoco: in contatto con una donna e due bambini

Roma, 20 gen. (askanews) - I vigili del fuoco sono in contatto con una donna e due bambini che si trovano all'interno dell'hotel Rigopiano, travolto da una valanga in Abruzzo. Oltre alle sei persone ritrovate vive in mattina, già estratte dalle macerie, ora è stata quasi raggiunta una settima persona. Quindi, il bilancio delle persone che sono sopravvissute al momento è di 10. I soccorritori continuano a scavare e cercare tracce di persone in vita con l'aiuto dei cani da ricerca.