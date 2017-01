Maltempo, sindaco Orsogna mette a disposizione tre posti in casa

Roma, 19 gen. (askanews) - Gira su Facebook un'iniziativa che l'Amministrazione comunale di Orsogna intende incentivare. Il sindaco, Fabrizio Montepara, invita chi è nelle condizioni di farlo a offrire ospitalità e assistenza a chi è senza corrente, acqua o riscaldamento, soprattutto le persone anziane e chi ha bimbi piccoli, anche solo per ricaricare il cellulare o offrire una bevanda calda. La famiglia di Fabrizio Montepara mette a disposizione tre posti in casa per chi ne ha bisogno. L'invito agli orsognesi in difficoltà è di contattare il sindaco.

"L'iniziativa originaria e che invitiamo a rilanciare - spiega il sindaco - è questa: 'per gli amici che sono senza corrente, acqua o riscaldamento: a casa mia è ancora tutto funzionante. Se qualcuno ha necessità di stare al caldo, ricaricare il telefono o il portatile e bere un the caldo, casa mia è aperta. Grazie alle persone che hanno avuto questa idea: questa è una vera catena e io la continuo'. #abruzzoforteegentile" .