Maltempo, sindaco di Chieti: pronti a citare l'Enel per danni

Roma, 23 gen. (askanews) - "Ho dato mandato all'Ufficio legale del Comune di predisporre gli atti ritenuti più idonei per proporre un'azione risarcitoria nei confronti di Enel per i danni patrimoniali e non, subiti dalla città, dai singoli cittadini e dall'intero sistema produttivo e commerciale. Ancora oggi troppe utenze sul territorio comunale risultano essere sprovviste di energia elettrica e questo è intollerabile". Lo rende noto il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che, nella mattinata odierna, ha provveduto ad inviare, in tal senso, una lettera all'Ufficio legale dell'Ente.

"E' di tutta evidenza - aggiunge il sindaco - come, da parte dell'Enel, vi sia stata una sottovalutazione dell'emergenza verificatasi a Chieti, dove molte zone sono state lasciate al buio e al gelo anche per una intera settimana. Enel non è stata in grado di intervenire tempestivamente e, in molti casi, in modo risolutivo considerato che interi quartieri della città risultavano, ancora ieri, privi di energia elettrica. Durante l'emergenza - prosegue il Sindaco - da parte di Enel è mancata una puntuale e chiara informazione. A ciò si aggiunga che circa 20.000 utenti, compresa la Casa di Cura Villa Pini, sono stati lasciati senza corrente per diversi giorni e, ancora oggi, pur avendo posizionato (in ritardo) dei generatori, interi quartieri sono al buio. Chiediamo, pertanto, ragione di tali disservizi". (Segue)