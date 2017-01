Maltempo, sindaco di Ascoli: frazioni isolate da 48 ore

Roma, 18 gen. (askanews) - "Non abbiamo ancora riscontro di danni dovuti al terremoto, ma la situazione è critica". Così, il sindaco di Ascoli, Guido Castelli, a Rai News24.

"Già per via del maltempo avevamo diverse frazioni isolate da 48 ore con neve alta oltre un metro e mezzo, ora a emeregnza si aggiunge emergenza. Stiamo monitorando anche la situazione sociale - ha aggiunto - nelle frazioni di altura la gente è bloccata in casa e alcuni hanno anche esigenze di tipo sanitario".

Evacuati gli uffici comunali, si stanno effettuando verifiche "ma la popolazione è stremata - ha aggiunto il sindaco - dal 24 agosto ad oggi si sono registrate 45mile scosse. La situazione è critica anche sotyto il profilo psicologico".