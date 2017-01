Maltempo Governo stanzia 30 mln per primi interventi in Abruzzo

E Lazio, Marche e Umbria, anche in conseguenza eventi sismici

Roma, 20 gen. (askanews) - A causa degli eventi sismici dello scorso 18 gennaio e degli "eccezionali fenomeni meteorologici" che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, messi in ginocchio da fortissime nevicate, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 e autorizzato un ulteriore, primo stanziamento, di 30 milioni di euro destinato a far fronte esclusivamente ai primi urgenti interventi di soccorso legati alla fase di emergenza. Lo stanziamento andrà a valere sulle disponibilità del Fondo per le Emergenze Nazionali.

Il Consiglio dei ministri ha inoltre analizzato "le gravi conseguenze che gli stessi eventi sismici e meteorologici" stanno determinando nel settore agricolo e in quello zootecnico, a sostegno dei quali verranno disposti con la massima urgenza appositi interventi.