Maltempo, Finocchiaro: prossima settimana da Governo più risorse

Roma, 25 gen. (askanews) - Dopo gli eventi sismici del 18 gennaio nel centro Italia il consiglio dei ministri "ha previsto un primo stanziamento di 30 milioni di euro" e "un ulteriore provvedimento per l'emergenza sarà adottato la prossima settimana: il Governo ha già stanziato oltre 4 miliardi di euro, cui si aggiungeranno altre risorse che saranno considerate spese eccezionali e, dunque, non rilevanti per l'aggiustamento strutturale chiesto al nostro Paese". Lo ha detto la ministra per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, al question time.