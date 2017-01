Maltempo, Finocchiaro: fatto ogni controllo su sicurezza dighe

POsti in essere tutti gli adempimenti per verifica sicurezza

Roma, 25 gen. (askanews) - Dopo le scosse sismiche di gennaio e gli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi sull'Italia centrale "sono stati posti in essere tutti gli adempimenti per verificare la sicurezza anche delle grandi dighe". Lo ha detto la ministra per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro rispondendo al question time ricordando che Enel già il 22 gennaio aveva ribadito che "non si rileva alcun danno alla diga di Campostosto. Il volume dell'invaso era al 40% e dunque già molto basso, ma si è deciso di effettuare un ulteriore svuotamento", ha spiegato Finocchiaro.

Inoltre, il ministro Delrio ha convocato il 23 gennaio le regioni, la Commissione grandi rischi e i gestori delle dighe che si trovano in zone sismiche. Su Campotosto "è stato confermato che non ci sono criticità sia nei controlli ordinari sia in quelli straordinari effettuati dopo le scosse di terremoto. E il Ministro ha sollecitato la prosecuzione del monitoraggio".

Inoltre, Finocchiaro ha ricordato che il tema delle dighe è stato all'ordine del giorno di una riunione della protezione civile già a novembre, ben prima delle scosse e prima della riunione della Commissione grandi rischi e che, in quella sede, "si era concordato di approfondire le tematiche di natura geologica". Ancora, il 16 gennaio, prima del sisma, si svolse "una seconda riunione sulle problematiche relative alle tre dighe" dell'Italia centrale.