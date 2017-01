Maltempo e neve in Barbagia. Sindaco Desulo: famiglie isolate

Roma, 20 gen. (askanews) - E' emergenza maltempo anche in Sardegna, dove alcune frazioni della Barbagia risultano isolate con oltre un metro e mezzo di neve. A lanciare l'allarme il sindaco di Desulo, Gianluigi Littarru, che sulla sua pagina Facebook, sta pubblicando foto, aggiornamenti e appelli. Intervenuto anche ai microfoni di RadioUno ha sottolineato che "alcune famiglie sono isolate e nelle frazioni a 1.400 mt anche senza energia elettrica. Dalla Protezione Civile della Sardegna abbiamo ricevuto aiuti inadeguati". "Eppure - ha sottolineato - siamo un paese di montagna, qui nevica e fa freddo. Anche se non come in questa occasione".

E' di ieri sera il suo appello ai concittadini da Fb: "Ultimo accorato appello ai nostri compaesani. Siamo in emergenza, sono previste gelate notturne e domani, le squadre degli operai e dei mezzi devono operare in tranquillità e sicurezza. Ve lo chiedo con il cuore in mano, lasciate le macchine a casa, uscite a piedi e non intralciate i lavori. Domani ad ogni buon conto vigileranno i carabinieri".