Maltempo, Bonaccini: innovazione continua su procedure allerta

Bologna, 25 gen. (askanews) - Per fronteggiare le urgenze dovute a "eventi meteorologici sempre più estremi e intensi" sono necessarie "contromisure tempestive e immediatamente efficaci"; per questo serve "innovazione continua delle procedure". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in occasione della presentazione del nuovo portale "Allerta meteo Emilia-Romagna", la piattaforma multimediale che sarà a disposizione dei sindaci e di tutti gli operatori del sistema di protezione civile.

"Di fronte a eventi meteorologici sempre più estremi e intensi - ha spiegato Bonaccini - è necessario fare ogni sforzo possibile per dotarci di contromisure che siano tempestive e immediatamente efficaci, e questo non può che passare per l'innovazione continua delle procedure, dando nuovi strumento e risorse al nostro sistema di allertamento, attrezzandolo nel migliore dei modi". Questo progetto, che porterà ad avere un portale aggiornato e attivo 24 ore su 24, "servirà a rendere ancora più tempestiva e completa l'attivazione di situazioni di allarme e la trasmissione delle informazioni per poter reagire immediatamente e nel modo più appropriato - ha proseguito -. Manteniamo così fede a un altro importante impegno che avevamo preso e cioè avere un sistema di allertamento sempre più integrato, flessibile e rapido".