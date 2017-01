Maltempo, a Milano moderata allerta ghiaccio dalla 4 di stanotte

Roma, 15 gen. (askanews) - La protezione civile ha lanciato in via precauzionale una moderata allerta ghiaccio dalle 4 alle 9 di domani mattina visto che, pur in presenza di una bassa percentuale di umidità nell'aria, si prevede che le temperature in città scenderanno fino a 5 gradi sotto zero. "Per prevenire disagi ed eventuali incidenti - dichiara l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Carmela Rozza - si invita la popolazione, in particolare custodi e amministratori, a spargere sale sui marciapiedi di fronte a condomini e altre proprietà private. L'Amministrazione ha predisposto l'impiego di uomini e mezzi Amsa, fino ad oltre 210 operatori e 107 veicoli spargisale, che insieme alle squadre della Protezione civile procederanno alla salatura di itinerari stradali con presenza di sottopassi e cavalcavia, pronti ad intervenire per il monitoraggio e l'eventuale salatura anche di itinerari stradali critici, marciapiedi con fermate dei mezzi pubblici, accessi alle fermate della metropolitana, agli ospedali, alle chiese e alle scuole".