Maltempo, a Chieti scuole chiuse anche venerdì e sabato

Ancora non garantita percorribilità camminamenti in sicurezza

Roma, 12 gen. (askanews) - A Chieti scuole chiuse per neve anche venerdì e sabato: "le ditte incaricate del Piano Neve, il personale comunale e gli operatori di Formula Ambiente in questi giorni - spiega il Comune - stanno effettuando i lavori per garantire l'accesso ai plessi scolastici sia comunali che provinciali, ciononostante al momento non è ancora possibile garantire la percorribilità in piena sicurezza di molti camminamenti pedonali a causa della copiosa neve caduta durante le precipitazioni dei giorni scorsi, di quella movimentata ed accumulata nelle operazioni di spazzamento nonché a causa del pericolo di caduta di masse nevose e formazione di ghiaccio dai tetti".

Per questi motivi, "ritenuto di dover adottare ogni idoneo provvedimento a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, considerato anche che molti studenti degli istituti superiori provengono dai paesi limitrofi anch'essi interessati dagli eventi atmosferici e quindi dai conseguenti disagi ho disposto, con l'ordinanza n. 104, la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido per i giorni di venerdì 13 e sabato 14 gennaio 2017", annuncia il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, sentiti anche l'Ufficio Tecnico Comunale, l'Ufficio Pubblica Istruzione e i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi.